Россия может отомстить Украине за удар по Белгороду в течение двух часов

Россия может отомстить Украине за удар по Белгороду в течение двух часов
Кадр: телеканал "Звезда"
Москва может в одно мгновение разломать украинскую военную систему

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев считает, что Россия должна нанести "удар возмездия" за ночной обстрел Белгорода. Своим мнением он поделился с изданием "Взгляд". 

По его словам, российские войска знают, где находятся все командные пункты ВСУ и другие важные военные объекты украинской армии – всеми координатами российские солдаты владеют до метра. Также ВС РФ обладают необходимыми средствами, чтобы ответить Украине на должном уровне. 

"Для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда", – указал он.

Эксперт полагает, что удары могут быть нанесены по центру, где приказали стрелять по Белгороду, но и по всей системе управления ВСУ одновременно. 

Хотя украинские солдаты прикрываются мирными жителями, отметил он, российская сторона должна в первую очередь позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска и Брянска. 

Ранее в Киеве пригрозили, что начнут собственную спецоперацию на российской территории. 

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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