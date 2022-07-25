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Вооруженные силы Украины стремятся поджать россиян в так называемой "серой зоне", а потому нацелены на уничтожение их инфраструктуры в тылу. Такое мнение озвучил военный журналист Роман Сапоньков, оценивший постоянные атаки ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
Несколько дней подряд силы противника совершали обстрел моста, идущего через Днепр, с помощью РСЗО HIMARS. Тем не менее, в ночь на 21 июля противоракетная воздушная оборона РФ отразила все двенадцать ракет. Дело в том, что изначально российские войска готовились к противодействию советскому вооружению – не американскому. Выводы были быстро сделаны.
Сапоньков полагает, что ВСУ пытается активно "нащупать" оборону россиян, проводя разведывательные действия перед боевыми действиями – как это было в Донбассе.
Уничтожение инфраструктуры войск лишает последние снабжения, которое можно считать "кровью" в любом маневренном военном конфликте.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Пентагон при поддержке ВСУ готовит план по нападению на Херсонскую область.
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