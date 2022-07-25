Украинская сторона уже давно "облюбовала" себе этот объект для ракетных атак

Вооруженные силы Украины стремятся поджать россиян в так называемой "серой зоне", а потому нацелены на уничтожение их инфраструктуры в тылу. Такое мнение озвучил военный журналист Роман Сапоньков, оценивший постоянные атаки ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Несколько дней подряд силы противника совершали обстрел моста, идущего через Днепр, с помощью РСЗО HIMARS. Тем не менее, в ночь на 21 июля противоракетная воздушная оборона РФ отразила все двенадцать ракет. Дело в том, что изначально российские войска готовились к противодействию советскому вооружению – не американскому. Выводы были быстро сделаны.

Сапоньков полагает, что ВСУ пытается активно "нащупать" оборону россиян, проводя разведывательные действия перед боевыми действиями – как это было в Донбассе.

Уничтожение инфраструктуры войск лишает последние снабжения, которое можно считать "кровью" в любом маневренном военном конфликте.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Пентагон при поддержке ВСУ готовит план по нападению на Херсонскую область.