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На Западе и Украине обсуждают эффективный способ борьбы с радиоэлектронной разведкой ВСУ, к которой прибегли российские подразделения, освобождавшие Лиман. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Как оказалось, разведчики не смогли перехватывать и расшифровывать переговоры ВС РФ, поскольку некоторые из подразделений решили общаться на родном языке. К такой тактике прибегли тувинские солдаты, которые координировали наступление на тувинском.
Эта стратегия не позволила противнику расшировать сообщения, поскольку язык не является повсеместно распространенным, а подходящих переводчиков у них не было.
Не исключено, что к подобно тактике прибегают и солдаты других подразделений ВС РФ, которые работают на территории Украины, поскольку значительная часть украинцев свободно понимает русский язык.
Российские военные полностью освободили Красный Лиман в конце мая.
Ранее в ДНР заявили, что спецоперация по освобождению региона может затянуться до зимы из-за большого количества укрепрайонов внутри некоторых городов.
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