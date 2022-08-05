На Украине в бешенстве из-за новой тактики ВС РФ против разведки ВСУ

На Украине в бешенстве из-за новой тактики ВС РФ против разведки ВСУ
Фото: Sgt. Andrew Greenwood/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Расшифровать планы российских солдат украинцы не в состоянии

На Западе и Украине обсуждают эффективный способ борьбы с радиоэлектронной разведкой ВСУ, к которой прибегли российские подразделения, освобождавшие Лиман. Об этом пишет "Московский комсомолец". 

Как оказалось, разведчики не смогли перехватывать и расшифровывать переговоры ВС РФ, поскольку некоторые из подразделений решили общаться на родном языке. К такой тактике прибегли тувинские солдаты, которые координировали наступление на тувинском. 

Эта стратегия не позволила противнику расшировать сообщения, поскольку язык не является повсеместно распространенным, а подходящих переводчиков у них не было. 

Не исключено, что к подобно тактике прибегают и солдаты других подразделений ВС РФ, которые работают на территории Украины, поскольку значительная часть украинцев свободно понимает русский язык. 

Российские военные полностью освободили Красный Лиман в конце мая. 

Ранее в ДНР заявили, что спецоперация по освобождению региона может затянуться до зимы из-за большого количества укрепрайонов внутри некоторых городов. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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