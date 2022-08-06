Лечение начало давать положительные плоды

Врачи доставили главу военной администрации Харьковской области Владимира Сальдо в Москву после того, как он жаловался на ухудшение самочувствие. Как стало известно Telegram-каналам, пациента было решено положить в токсикологическое отделение НИИ им. Склифософского.

Как правило, туда попадают пациенты, которые пострадали от отравления различными химическими веществами и им нужна экстренная детоксикация организма. Ранее Baza сообщала, что медики подозревают, что на Сальдо было совершено покушение с отравляющими веществами.

Mash сообщает, что пока у медиков в подозрении два диагноза: отравление неизвестным веществом или энцефалопатия неясного генеза. Подробнее все станет известно после того, как придут анализы из токсикологической лаборатории.

Пока лечение Сальдо дает положительный результат. Он периодически просыпается. Состояние главы ВГА оценивают как стабильное, уже сегодня его могут отключить от ИВЛ. Пока в палату к больному никого не подпускают.