Главу Херсонской области могла отравить горничная - СМИ

Главу Херсонской области могла отравить горничная - СМИ
Фото: t.me/SALDO_VGA
В деле появились два новых фигуранта

Медиа озвучили новые предположения в деле предполагаемого отравления главы Херсонской области Владимира Сальдов – по информации телеграм-канала Baza, в деле могут быть замешаны горничная, работающая в доме чиновника. Спустя некоторое время после приема пищи Сальдо почувствовал недомогание. А еще спустя пару часов лишился сознания.

3 августа Сальдо почувствовал онемение конечностей. В предполагаемом отравлении подозревают не только горничную, но и повара.

Ранее сообщалось, что у главы ВГА Херсонщины подозревают отравление неизвеcтным веществом. В настоящее время Салльдо находится в НИИ Склифосовского в Москве, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В НИИ также изучают состав крови и мочи пациента на предмет наличия токсичных веществ. Главная версия – покушение с применением отравляющих веществ.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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