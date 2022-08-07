В деле появились два новых фигуранта

Медиа озвучили новые предположения в деле предполагаемого отравления главы Херсонской области Владимира Сальдов – по информации телеграм-канала Baza, в деле могут быть замешаны горничная, работающая в доме чиновника. Спустя некоторое время после приема пищи Сальдо почувствовал недомогание. А еще спустя пару часов лишился сознания.

3 августа Сальдо почувствовал онемение конечностей. В предполагаемом отравлении подозревают не только горничную, но и повара.

Ранее сообщалось, что у главы ВГА Херсонщины подозревают отравление неизвеcтным веществом. В настоящее время Салльдо находится в НИИ Склифосовского в Москве, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В НИИ также изучают состав крови и мочи пациента на предмет наличия токсичных веществ. Главная версия – покушение с применением отравляющих веществ.