Россия сделала США важное предупреждение по Украине

Россия сделала США важное предупреждение по Украине
Фото: pixabay.com
Американцы стараются изо всех сил затянуть конфликт

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта. Его слова опубликовало посольство РФ в США в своем Telegram. 

Антонов считает, что американцы не собираются содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине, передает телеканал "360". Об этом говорит дополнительный миллиард долларов, которые выделили американские власти на помощь Киеву.

Особенно цинично, отметил он, это выглядит на фоне заявлений, что поставки ПВН усилят позиции украинской власти за "вероятным" столом переговоров. Посол полагает, что единиственная цель США – максимально затянуть конфликт.

"Соединенные Штаты Америки все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Российской Федерацией. Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст", – предупредил он.

Политика изматывания России, заявил Антонов, создает лишь иллюзию возможностей Киева одержать победу, а в действительности оборачивается ростом жертв в конфликте, пишет RT

Он выразил надежду, что после обстрелов Запорожской АЭС, которые подвергли опасности всю Европу, граждане США увидят, кого именно поддерживает их страна. 

Источник: Посольство России в США ✓ Надежный источник
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