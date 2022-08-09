Солдатам удается плавно освобождать регион по всем направлениям

За последний месяц российской армии удалось продвинуться на территории Донбасса на несколько километров. Об этом сообщает британская разведка в своем отчете, передает "Политика страны".

По данным британцев, в выходные ВС РФ сконцентрировали усилия на укреплении обороны на юге Украины, а также продолжали атаковать позиции ВСУ в Донецкой области.

Самым успешным направлением для России стал Бахмут, где российским солдатам удалось продвинуться на 10 километров, передает "Свободная пресса". На других участках военные ушли вглубь примерно на 3 км.

При этом в российском Минобороны отмечают, что не ставят целью быстрое продвижение войск в Донбассе, чтобы избежать большого количества жертв. В ДНР полагают, что освобождение региона может произойти ближе к зиме.