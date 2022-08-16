Нанесен ущерб социально значимым объектам

Сегодня, 16 августа, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что украинские диверсанты совершили несколько нападений на социально значимые объекты инфраструктуры в Курской области.



Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что диверсии были осуществлены 4, 9 и 12 августа. Прибывшие с территории Незалежной преступники подорвали опоры линии электропередач, через которые Курская атомная электростанция снабжает объекты промышленности, транспорта, а также многие значимые с социальной точки зрения объекты инфраструктуры Курской области и ближайших субъектов Российской Федерации.

Особо отмечается, что диверсии привели к нарушению технологического процесса функционирования атомной электростанции.

Профильные эксперты возбудили уголовное дело о совершении террористической атаки. Сейчас стражи порядка разыскивают преступников, а также сообщников, которые помогли им провернуть диверсию. На фоне произошедшего объекты атомной энергетики получили усиленную охрану.