Украинские боевики ведут обстрел центра Донецка

Сегодня, 23 августа, Вооруженные силы Украины устроили очередной обстрел мирного донбасского города. Ведется массированная атака на центр Донецка. По имеющимся данным, в центре города зафиксировано прямое попадание в администрацию главы ДНР Дениса Пушилина. Сообщается, что в здании начался пожар из-за попадания снаряда.

Известно, что украинские войска выпустили несколько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка. По последней информации, при обстреле центра города как минимум один человек погиб и двое ранены.

Глава столицы ДНР Алексей Кулемзин, сообщил, что атака украинских боевиков унесла жизнь молодого парня.

"Мощные прилеты" по центру мирного города начались во вторник в первой половине дня. Сообщалось, что в 11.37 и 11.51 всушники дважды выпустили по Ворошиловскому району по пять снарядов "натовского" калибра.

