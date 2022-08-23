ВС РФ подсказали три важные цели

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Россия может ответить Украине на убийство Дарьи Дугиной во время празднования Дня Независимости в стране. Военные должны нанести удар сразу по трем объектам, пишет EADaily.

Первой точкой станет здание Минобороны Украины, второй – штаб-квартира СБУ, а третьей – штаб-квартира Главного разведуправления Минобороны страны. Для этого, по его словам, ВС РФ могут использовать "Кинжалы" и "Искандеры".

"Я считаю, что это был бы самый эффективный ответ России", – заявил Коротченко.

ФСБ России сообщает, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Мотив не указывается. Друзья погибшей считают, что Киев не мог организовать преступление подобного рода, поскольку у украинцев не хватило бы ресурсов. К этому могут быть причастны другие страны, которые могли пострадать от ее расследовательской деятельности.

При этом Владимир Зеленский официально опроверг причастность украинской стороны к гибели журналистки. Однако он указал, что если Россия решит нанести удар по Киеву в День Независимости, ВСУ будут отвечать жестко.

В США и других западных странах допускают такой сценарий развития событий, обратившись ранее с призывам к своим гражданам покинуть украинскую территорию в срочном порядке.