Назван вероятный мотив убийства Дугиной

Назван вероятный мотив убийства Дугиной
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В произошедшем может быть замешан Запад

Журналистка Дарья Дугина могла быть убита из-за своей расследовательской деятельности, которой она занималась в последнее время. Такую версию озвучил ее актер Сергей Бугаев, который дружил с погибшей, передает News.ru.

Одно из последних касалось деятельности иностранной организации Bellingcat, которая признана иностранным агентом, и событий на заводе "Азовсталь". По его словам, девушка занималась деятельностью, которую обычно ведут спецслужбы различных государств. 

"Мне было абсолютно непонятно, почему она делает это в одиночку, почему рядом нет автоматчиков", – заявил Бугаев.

Он полагает, что Киев к убийству Дугиной непричастен, поскольку не обладает техническими возможностями для проведения подобной операции на территории России. Девушка могла представлять больший интерес для западных спецслужб. 

Сегодня, 23 августа, в Останкино прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной. Там присутствовали ее родители, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред госдумы Сергей Неверов, член ОП РФ Екатерина Мизулина, бизнесмен Евгений Пригожин, а также Дмитрий Киселев. 

Александр Дугин во время произнесения речи заявил, что его дочь погибла во имя "победы России". 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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