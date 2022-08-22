В том, что Таллин не станет выдавать террористку, Москва практически не сомневается

В случае отказа Таллина выдавать Российской Федерации убийцу философа и политолога Дарьи Дугиной Москва примет самые жесткие меры в отношении правительства страны, занимающейся укрывательством террористки. Об этом сообщил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сам отказ Таллина, заявил сенатор, практически не вызывает никаких сомнений. Однако за таким политическим решением следует и закономерный ответ российской стороны.

Напомним, Дарья Дугина подорвалась на своем внедорожнике в конце августа, следуя по Можайскому шоссе. Все произошло на глазах ее отца, политолога Александра Дугина, который следовал за ней на другом авто. Позднее Федеральная служба безопасности установила личность исполнителя – гражданка Украины Наталья Вовк, , приехавшая в РФ с дочкой летом 2022 года. Сейчас она находится в Эстонии, куда выехала через Псковскую область. Предположительно, Вовк состоит в террористической группировке "Азов"*.

*запрещено в РФ