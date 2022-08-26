Артиллерия бьет по пятам: почему из Украины массово бегут наемники

Артиллерия бьет по пятам: почему из Украины массово бегут наемники
Фото: Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Киев уже не может заткнуть каждую дыру на фронте иностранцами

Основная причина провалов украинских войск по так называемому контрнаступлению на Херсон заключается не в последнюю очередь в моральном духе бойцов – и наемников, которые желали заработать средства на войне. Такой точки зрения придерживается главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Обозреватель уточнил, что политическое руководство Украины пыталось заткнуть массу дыр на линии боевого столкновения наемными бригадами. А теперь иностранцы находятся в стрессовой ситуации из-за непрекращающегося артиллерийского огня – из-за чего и отказываются выполнять боевые задачи, покидая территорию Незалежной ради спасения собственных жизней.

По мнению Коротченко, вмешательство иностранных бригад несущественно: они не задавали "тон" ВСУ на фронте, а потому на их отсутствии ничего не скажется.

Тем не менее, наемники из других стран, принимающие участие в боевом конфликте – одна из приоритетных целей российских войск. И обстрелы их позиций, безусловно, влияют на моральный дух "гостей" из других стран, пишет "Пятый канал".

Посольство Соединенных Штатов на Украине недавно обратилось к американцам, призвав немедленно покинуть Незалежную.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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