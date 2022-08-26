Киев уже не может заткнуть каждую дыру на фронте иностранцами

Основная причина провалов украинских войск по так называемому контрнаступлению на Херсон заключается не в последнюю очередь в моральном духе бойцов – и наемников, которые желали заработать средства на войне. Такой точки зрения придерживается главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Обозреватель уточнил, что политическое руководство Украины пыталось заткнуть массу дыр на линии боевого столкновения наемными бригадами. А теперь иностранцы находятся в стрессовой ситуации из-за непрекращающегося артиллерийского огня – из-за чего и отказываются выполнять боевые задачи, покидая территорию Незалежной ради спасения собственных жизней.

По мнению Коротченко, вмешательство иностранных бригад несущественно: они не задавали "тон" ВСУ на фронте, а потому на их отсутствии ничего не скажется.

Тем не менее, наемники из других стран, принимающие участие в боевом конфликте – одна из приоритетных целей российских войск. И обстрелы их позиций, безусловно, влияют на моральный дух "гостей" из других стран, пишет "Пятый канал".

Посольство Соединенных Штатов на Украине недавно обратилось к американцам, призвав немедленно покинуть Незалежную.