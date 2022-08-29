Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях – сразу в нескольких направлениях. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно приведенным данным, прямой приказ о наступлении отдал украинский лидер Владимир Зеленский. Оборона российских войск справилась с задачей: подразделения вооруженных сил Украины столкнулись с огромными потерями.
В результате наступления Киев потерял свыше 560 человек личного состава. Уничтожено свыше двадцати единиц танков, двадцать три БМП.
Ряд украинских медиа же утверждают, что Зеленский с командой пытаются по рекомендации Британии вынудить россиян наступать – для этого ВСУ пускают по разным направлениям малые силы.
А военный эксперт Борис Рожин заявил ранее, что Великобритания готовит корпус наемников численностью в 10 тысяч человек, которых отправят на Украину.
Российская экономика сумела удивить западных экспертов
Только со временем собравшася публика расслабилась и поддержала певицу