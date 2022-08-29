Херсонский провал: ВСУ потеряли 560 солдат убитыми при попытке наступления

Херсонский провал: ВСУ потеряли 560 солдат убитыми при попытке наступления
Фото: Mykhaylo Palinchak/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Отдавал приказ об отправке бойцов на гибель лично Зеленский

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях – сразу в нескольких направлениях. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, прямой приказ о наступлении отдал украинский лидер Владимир Зеленский. Оборона российских войск справилась с задачей: подразделения вооруженных сил Украины столкнулись с огромными потерями.

В результате наступления Киев потерял свыше 560 человек личного состава. Уничтожено свыше двадцати единиц танков, двадцать три БМП.

Ряд украинских медиа же утверждают, что Зеленский с командой пытаются по рекомендации Британии вынудить россиян наступать – для этого ВСУ пускают по разным направлениям малые силы.

А военный эксперт Борис Рожин заявил ранее, что Великобритания готовит корпус наемников численностью в 10 тысяч человек, которых отправят на Украину.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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