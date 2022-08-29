Руководят процессом британцы

Специальная военная операция на Украине разрушила миф о том, что в будущем военные конфликты будут обходиться малыми столкновениями профессиональных армий. В Незалежной никакие наемники не могут закрыть своей численностью километровые позиции, поэтому обеим сторонам только и остается, что наращивать живую силу с техникой, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Спикер напомнил, что российские войска участвуют в боевых действиях против прокси Североатлантического альянса. Те подпирают Киев своими вооружениями. Иными словами, дело приходится иметь не с ВСУ, а с ножом в руках Запада. И быстро прогнать врага не получится.

Не секрет, что в России собран третий корпус численностью в двадцать тысяч человек с тяжелой техникой. Вероятнее всего, полагает Рожин, он будет использоваться на южном направлении. По замыслу Генштаба будет понятно, куда направится формирование.

Однако западная разведка в курсе действий российской стороны – британцы уже обучают по десять тысяч человек (по четырехмесячной программе), готовя ответ российскому корпусу. Осенью они будут уже готовы обучать пару бригад – их бросят либо на усиление, либо на контрнаступление. Однако обучением и вооружением добровольцев с Туманного Альбиона займется НАТО.

"И это лишний раз говорит о том, что приходится иметь дело с альянсом. Не нужно строить иллюзий, что вопрос можно решить наскоком", – высказался Рожин.

А политолог Андрей Кошкин уверен, что западная поддержка для Украины не бесконечна: учитывая проблемы внутри Европы и Штатов, в скором времени стоит ожидать пересмотра ситуации на Украине от этих сторон, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".