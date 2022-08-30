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Захватившие власть в украинском государстве политики все еще стараются убедить общественность в том, что именно они якобы являются ревнителями интересов простых незалежных и, дескать, защищают их от "агрессии" России. Однако обыватели хорошо понимают, что происходит, и уже в открытую выражают свое негодование в адрес киевского режима.
Так, замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что бесконечный обстрел Херсонской области приводит местных жителей в неистовство. Люди понимают, что именно Вооруженные силы Украины продолжают подвергать их жизни опасности.
Разумеется, херсонцы устали от постоянного существования в страхе. Как отмечает интернет-издание URA.RU, народ требует скорейшего проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации.
Проявлением особой персональной ненависти может "похвастаться" фигура украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Именно с его персоной многие люди справедливо связывают свои беды.
"Люди ненавидят Зеленского и этот режим", – передает слова Стремоусова телеканал 360".
Политик подчеркнул, что с каждым обстрелом сторонников пророссийской позиции становится все больше.
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