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Как известно, положение дел в украинской армии оставляет желать лучшего. На этом фоне даже западные эксперты заявляют о вероятном скором разгроме ВСУ. Видный американский журналист Харлан Ульман и вовсе прямо призвал киевский режим капитулировать.
Обозреватель авторитетного издания The Hill подчеркнул, что последним шансом для Незалежной сохраниться в качестве независимой страны является немедленное прекращение боевых столкновений, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
"Единственный разумный исход – это переговоры", – цитирует журналиста РИА ФАН.
Американский эксперт пояснил, что только отказ от воинственной риторики и соглашение пойти на переговоры может спасти Украину от окончательного разгрома.
Впрочем, американец считает, что с российским президентом Владимиром Путиным, скорее всего, можно договориться о проведении переговорного процесса, а вот украинский главнокомандующий Владимир Зеленский точно упрется рогом и не станет спасать родное государство.
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