"Единственный исход": в США предложили Украине сдаться

"Единственный исход": в США предложили Украине сдаться
Фото: www.unsplash.com
Все больше экспертов начинают трезво смотреть на ситуацию

Как известно, положение дел в украинской армии оставляет желать лучшего. На этом фоне даже западные эксперты заявляют о вероятном скором разгроме ВСУ. Видный американский журналист Харлан Ульман и вовсе прямо призвал киевский режим капитулировать.

Обозреватель авторитетного издания The Hill подчеркнул, что последним шансом для Незалежной сохраниться в качестве независимой страны является немедленное прекращение боевых столкновений, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

"Единственный разумный исход – это переговоры", – цитирует журналиста РИА ФАН.

Американский эксперт пояснил, что только отказ от воинственной риторики и соглашение пойти на переговоры может спасти Украину от окончательного разгрома.

Впрочем, американец считает, что с российским президентом Владимиром Путиным, скорее всего, можно договориться о проведении переговорного процесса, а вот украинский главнокомандующий Владимир Зеленский точно упрется рогом и не станет спасать родное государство.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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