В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев

В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев
Фото: www.unsplash.com
ВС РФ продолжают зачистку территории

Союзные войска Российской Федерации и ЛДНР успешно выполняют задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации украинского государства. Во время зачистки территории в Херсоне российские бойцы обнаружили весьма любопытный "привет" из США и Великобритании.

Так, наши военнослужащие проводили нейтрализацию засевших в жилом доме в Херсоне боевиков. После выполнения поставленной задачи, при осмотре зачищенной территории бойцы обнаружили американские гранатометы и военную форму британского образца.

Отмечается, что засевшие в доме люди не имели отношение к Вооруженным силам Украины. Тем не менее, они оказали ожесточенное сопротивление при появлении российских военнослужащих. О том, что группа была успешно нейтрализована, сообщили замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, а также представитель местных правоохранителей.

К слову, накануне военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с журналистами "Радио 1" подчеркнул, что на данный момент у украинских вояк нет никаких шансов перейти в контрнаступление.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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