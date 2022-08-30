Украина пользуется приемами НАТО при попытке контрнаступления

Украина пользуется приемами НАТО при попытке контрнаступления
Фото: Spc. Hedil Hernandez/www.globallookpress.com
Правда, пока такие маневры бесполезны

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что тактика, взятая на вооружение ВСУ – основа, которую преподают западные инструкторы. Это показало неудавшееся фиаско с контрнаступлением на позиции, подконтрольные россиянам.

На каждом из выбранных участков украинские силы использовали по двадцать танков с парой-тройкой пехотных батальонов, чтобы прорвать оборонительную линию. Танки требовались для огневой поддержки. Прикрывали бойцов и БТР с ракетными системами залпового огня.

Такая тактика, уверен Леонков – западные стандарты. Советская модель предполагает наращивание сил броневой техники – по сорок единиц тяжелой техники на батальон.

Задумка ВСУ заключалась в следующем: создать для союзных сил ситуацию, в которой пришлось бы разрываться по всем трем направлениям. Тогда бы одна из сторон дала слабину, а украинские войска развили бы тактический успех. Однако в реальности для Киева все стало хуже.

Как бы там ни было, напомнил Леонков, контрнаступление скорее всего было иллюзорным. Для наступления таких сил ничтожно мало.

Напомним, в результате неудачной попытки ВСУ развить наступление на ряде направлений, включая Николаево-Криворожское, ВСУ потеряли за сутки свыше 1200 человек.

Ранее "Утро" сообщало, что при нейтрализации боевиков в Херсоне в жилом доме обнаружили военную форму британского образца с гранатометами британского производства.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Единственный исход": в США предложили Украине сдаться

Все больше экспертов начинают трезво смотреть на ситуацию

В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев

ВС РФ продолжают зачистку территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей