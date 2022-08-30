Правда, пока такие маневры бесполезны

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что тактика, взятая на вооружение ВСУ – основа, которую преподают западные инструкторы. Это показало неудавшееся фиаско с контрнаступлением на позиции, подконтрольные россиянам.

На каждом из выбранных участков украинские силы использовали по двадцать танков с парой-тройкой пехотных батальонов, чтобы прорвать оборонительную линию. Танки требовались для огневой поддержки. Прикрывали бойцов и БТР с ракетными системами залпового огня.

Такая тактика, уверен Леонков – западные стандарты. Советская модель предполагает наращивание сил броневой техники – по сорок единиц тяжелой техники на батальон.

Задумка ВСУ заключалась в следующем: создать для союзных сил ситуацию, в которой пришлось бы разрываться по всем трем направлениям. Тогда бы одна из сторон дала слабину, а украинские войска развили бы тактический успех. Однако в реальности для Киева все стало хуже.

Как бы там ни было, напомнил Леонков, контрнаступление скорее всего было иллюзорным. Для наступления таких сил ничтожно мало.

Напомним, в результате неудачной попытки ВСУ развить наступление на ряде направлений, включая Николаево-Криворожское, ВСУ потеряли за сутки свыше 1200 человек.

Ранее "Утро" сообщало, что при нейтрализации боевиков в Херсоне в жилом доме обнаружили военную форму британского образца с гранатометами британского производства.