Крым и другие спорные территории не помешают расширению альянса

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, которая раньше курировала вопросы евроинтеграции, в беседе с "Европейской правдой" рассказала, что страна рассчитывает на членство в НАТО, несмотря на позицию России на этот счет. Она не исключает, что Киев может присоединиться к альянсу еще до того, как закончится спецоперация.

Политик верит, что Украина обязательно вступит в НАТО, если блок будет существовать до тех пор, когда для этого появится возможность. На данный момент украинским и европейским властям удобнее коммуницировать на двусторонней основе, а не в рамках альянса.

Однако если государство идет в направлении евроинтеграции, то оно должно быть, по ее мнению, включено во все вопросы обеспечения безопасности на континенте. Если платформой для этого будет НАТО, Украину потребуется туда принять, сообщает телеканал "360".

Стефанишина отказалась приводить подробности, но отметила, что все может завершиться еще до конца спецоперации, несмотря на территориальные споры и активный военный конфликт, пишет URA.RU.

"Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", – сообщила она.

Вице-премьер отметила, что сейчас членство Украины в альянсе будет иметь другое значение, чем до 24 февраля. Если раньше они хотели предотвратить начало боев, то теперь присоединение будет рассматриваться как усиление блока с помощью государства, которое имеет реальный опыт конфликта с Россией – подобного нет ни у одной армии, входящей в состав НАТО.