Лидер пообещал уничтожать российские позиции в регионе без остановки

На фоне официального объявления Киева о начала контрнаступления на юге президент Владимир Зеленский в своем Telegram опубликовал обращение к украинскому народу и вместе с этим – российским солдатам. Глава страны пригрозил, что ВСУ будут уничтожать их везде, где это потребуется, передают "Известия".

Зеленский заявил, что от Крыма до Харькова у ВС РФ не будет ни одной военной базы, в которой будет безопасно – украинские солдаты продолжать наносить удары по всем складам, штабам и военной технике в любом месте, где они будут расположены. Это касается Севастополя и Луганска.

"У оккупантов есть только два выхода – убежать или сдаться в плен. Других вариантов мы им не оставляем", – сказал он.

Украинская сторона выступает против переговоров с Москвой. Президент Зеленский считает, что это время Россия использует для подготовки нового ноступления, что станет для Украины "смертным приговором".

Ранее в США признались, что последние месяцы готовили ВСУ к операции по контрнаступлению в Донбассе.