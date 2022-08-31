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Украинское государство остается одной из самых горячих точек на международной арене. Подстегиваемые Западом киевские власти, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины, пытаются заставить их перейти в контрнаступление. По некоторым данным, украинские вояки сегодня, 31 августа, пытаются прорваться в сторону Херсона.
Такая информация появилась в телеграм-канале военкоров, которые бдительно следят за ситуацией. Сообщается, что, как минимум, три батальона незалежных бойцов, вооруженных бронетехникой, стараются пройти в сторону Херсона.
На южном направлении ведутся интенсивные бои. Как сообщают военные корреспонденты, несколько десятков танков и бронетехники "прошли через поля" и пытаются наступать. Однако украинских военных тут же встретили плотным огнем артиллерии.
Также отмечается, что украинцы стараются изо всех сил и пытаются осуществить прорыв. Однако в итоге это приводит к тому, что живая сила Вооруженных сил Украины, а также техника с большой интенсивностью перемалывается в районе ведения боевых действий.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик