Тяжелые бои на юге: ВСУ пытаются прорваться к Херсону – СМИ

Тяжелые бои на юге: ВСУ пытаются прорваться к Херсону – СМИ
Фото: www.unsplash.com
В Сети распространяется тревожная информация

Украинское государство остается одной из самых горячих точек на международной арене. Подстегиваемые Западом киевские власти, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины, пытаются заставить их перейти в контрнаступление. По некоторым данным, украинские вояки сегодня, 31 августа, пытаются прорваться в сторону Херсона.

Такая информация появилась в телеграм-канале военкоров, которые бдительно следят за ситуацией. Сообщается, что, как минимум, три батальона незалежных бойцов, вооруженных бронетехникой, стараются пройти в сторону Херсона.

На южном направлении ведутся интенсивные бои. Как сообщают военные корреспонденты, несколько десятков танков и бронетехники "прошли через поля" и пытаются наступать. Однако украинских военных тут же встретили плотным огнем артиллерии.

Также отмечается, что украинцы стараются изо всех сил и пытаются осуществить прорыв. Однако в итоге это приводит к тому, что живая сила Вооруженных сил Украины, а также техника с большой интенсивностью перемалывается в районе ведения боевых действий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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