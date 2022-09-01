У Запорожской АЭС высадился украинский десант: работает российская авиация

У Запорожской АЭС высадился украинский десант: работает российская авиация
Sgt. Agustin Montanez/www.globallookpress.com
Киев решил сорвать визит МАГАТЭ на атомную станцию

В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. По информации главы городской администрации Александра Волги, в настоящее время по противнику работает российская авиация.

Чиновник указал, что силы РФ смогли блокировать противника у одного из дачных поселков. Украинская сторона обстреливает Энергодар в преддверии визита делегации Международного агентства по атомной энергетике.

"На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка. Противнику наносится огневое поражение. В ближайшее время операция завершится", – приводится заявление Волги в одном из местных телеграм-каналов.

За минувшие сутки Энергодар обстреливался украинской стороной свыше шестидесяти раз. ВСУ применяли как беспилотные дроны, так и артиллерию. Погибли три человека, еще один пострадал. Один упавший снаряд взорвался в нескольких десятках метров от детского сада.

Позднее в МО РФ заявили, что противник уничтожен.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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