Людей много, и ими нужно жертвовать, считает Банковая

Команда Владимира Зеленского еще не раз попытается взять под контроль Херсонщину, несмотря на сопротивления главы Генштаба Валерия Залужного. Россияне засели крепко и надежно, в чем уверен даже Запад. Однако, пишет обозреватель "Свободной Прессы" Константин Ольшанский, исход событий в рамках СВО будет определяться именно на юге – не в Донбассе.

Что удивительно, украинская пропаганда не стала заверять в успешности событий население Незалежной через своих ЛОМов. Раньше Генштаб ВСУ был невероятно говорлив, однако позднее стал уклоняться от прямых ответов на тему ситуации с линией обороны. Криво-косо заявил, что первую удалось "прорвать" – но ни слова о взятых населенных пунктах.

Суммарно за попытку "контрнаступления" (на которое взяли лишь пару пехотных и один танковый батальоны) в Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли 1700 человек убитыми. 57-й батальон мотопехотной бригады уничтожен. Киев не стал комментировать заявление Минобороны России – чем подтвердил его правоту.

ВСУ пытались прорваться к Днепру с помощью артподдержки французских подарков Caesar, своих HIMARS и М777. Однако артобстрелы по командным пунктам, личному составу и мостовым конструкциям к успеху не привели.

1 сентября ВСУ пыталось сорвать визит МАГАТЭ на Запорожской АЭС, отправив десант в несколько десятков человек, однако успехом операция не увенчалась. Американские кураторы рекомендуют Киеву ограничить свое контрнаступление лишь на Херсонской области – резервы ВСУ крайне ограничены, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".