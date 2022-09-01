1700 убитых: Зеленский подставил под удар весь южный фланг ВСУ

1700 убитых: Зеленский подставил под удар весь южный фланг ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Людей много, и ими нужно жертвовать, считает Банковая

Команда Владимира Зеленского еще не раз попытается взять под контроль Херсонщину, несмотря на сопротивления главы Генштаба Валерия Залужного. Россияне засели крепко и надежно, в чем уверен даже Запад. Однако, пишет обозреватель "Свободной Прессы" Константин Ольшанский, исход событий в рамках СВО будет определяться именно на юге – не в Донбассе.

Что удивительно, украинская пропаганда не стала заверять в успешности событий население Незалежной через своих ЛОМов. Раньше Генштаб ВСУ был невероятно говорлив, однако позднее стал уклоняться от прямых ответов на тему ситуации с линией обороны. Криво-косо заявил, что первую удалось "прорвать" – но ни слова о взятых населенных пунктах.

Суммарно за попытку "контрнаступления" (на которое взяли лишь пару пехотных и один танковый батальоны) в Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли 1700 человек убитыми. 57-й батальон мотопехотной бригады уничтожен. Киев не стал комментировать заявление Минобороны России – чем подтвердил его правоту.

ВСУ пытались прорваться к Днепру с помощью артподдержки французских подарков Caesar, своих HIMARS и М777. Однако артобстрелы по командным пунктам, личному составу и мостовым конструкциям к успеху не привели.

1 сентября ВСУ пыталось сорвать визит МАГАТЭ на Запорожской АЭС, отправив десант в несколько десятков человек, однако успехом операция не увенчалась. Американские кураторы рекомендуют Киеву ограничить свое контрнаступление лишь на Херсонской области – резервы ВСУ крайне ограничены, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
новости партнеров

Глава МИД Германии выдумала новую схему отношений с Россией из четырех пунктов

Немка постоянно думает о Москве

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей