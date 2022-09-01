О закулисных перипетиях Незалежной рассказал Лукашенко

Все мировое пространство внимательно следит за развитием событий на территории украинского государства. Очевидно, что положение киевского режима оставляет желать лучшего. Интересными подробностями на этот счет поделился глава Белоруссии Александр Лукашенко.



Президент сообщил, что в правящих кругах Незалежной наметился серьезный раскол. Основной конфликт зреет между высокопоставленными военными и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

По словам Батьки, сейчас фактически идет дележка Незалежной. Жесткий конфликт между местными генералами и главнокомандующим может привести к самым непредсказуемым результатам.

"Только военные могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет", – подчеркнул Лукашенко.

По мнению главы республики, сегодня от Зеленского ничего не зависит. Большие потери несут военные, и теперь они готовы взять власть в свои руки.