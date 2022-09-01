Американцы пытаются анализировать действия незалежных

Недавно украинцы попытались изобразить контрнаступление в сторону Херсона, однако быстро получили по зубам. Американские эксперты с негодованием взирают на происходящее и пытаются найти более-менее удобоваримое для Запада объяснение провала киевского режима.



Так, умники из Института по изучению войны додумались до того, что объявили провальное контрнаступление хитрой уловкой Вооруженных сил Украины. Мол, теряя технику и живую силу на фронте, незалежные искусно "отвлекают" внимание Вооруженных сил России.

По всей видимости, американцы не могут смириться с тем, что киевский режим просто проигрывает в этом конфликте. Эксперты утверждают, что неудачные попытки атаки призваны скрыть от Москвы направление другого готовящегося удара.

Американцы утверждают, что Вооруженные силы Украины специально сконцентрировали внимание на херсонском направлении для того, чтобы наши бойцы переместились туда. По мнению экспертов из США, в самое ближайшее время начнется "решающая операция ВСУ", однако в каком месте, никому неизвестно.