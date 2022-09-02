Зеленский припомнил Гросси данное обещание

Делегация МАГАТЭ после осмотра происходящего на Запорожской АЭС сообщила, что ситуация на станции является "очень сложной". Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что целостность объекта явно была несколько раз нарушена, однако он стал говорить, какая сторона была к этому причастна. Он отметил, что организация сделает все, чтобы договориться со всеми сторонами по урегулированию ситуации.

Такое нейтральное заявление возмутило украинских властей. Владимир Зеленский в одном из обращений сказал, что визит МАГАТЭ превращается "в бесплотную экскурсию" по АЭС. Он отметил, что во время беседы с Гроссии в Киеве они договорились о нескольких ключевых пунктах: к объекту вместе с ними проедут журналисты западных и украинских СМИ, а также произойдет демилитаризация станции. Пока призывов к этому со стороны делегации он не услышал.

"Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции", – приводит его слова "Сводобная пресса".

В Офисе украинского президента допустили более несдержанные формулировки в адрес МАГАТЭ. Там заявили, что посреднические миссии "выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально".

Больше всего украинскую сторону смутило, что экскурсию по ЗАЭС провели специалисты "Росатома". К тому же сделать полномасштабные выводы о происходящем на станции за два часа невозможно, несмотря на заявление Гросси, что он увидел все, что ему требовалось, отметили в Киеве.

По итогам своего визита глава делегации также подтвердил, что на месте останутся несколько специалистов МАГАТЭ, чтобы контролировать работу ядерного объекта, передает "Пятый канал".