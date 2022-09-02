Киев предъявил новые обвинения Москве и поставил Анкаре ультиматум

Киев предъявил новые обвинения Москве и поставил Анкаре ультиматум
Фото: Sha Dati/XinHua/www.globallookpress.com
Украинцы требуют закрыть Босфор для российских сухогрузов

Украинские власти в минувший понедельник предъявили Анкаре официальный протест из-за того, что российское грузовое судно "Спарта II" прошло через пролив и зашло в Новороссийский порт. По заявлению Киева, на борту перевозили ЗРК С-300 для задействования их в спецоперации. 

Украина требует, чтобы Турция закрыла судоходство в Босфоре для судов, перевозящих подсанкционные грузы, пишет WSJ. Официальный Киев заявляет, что как минимум четыре таких корабля были переправлены с российской базы в Сирии через Турцию в Россию – все они перевозили военную технику. 

При этом аналитики в отрасли грузовых перевозок заявили изданию, что возможная перевозка Россией оружия на коммерческих судах не нарушает законодательство. Однако они не исключают, что Анкара может предъявить Москве претензию по этому поводу, если на то будет "политическая воля". 

После начала спецоперации Турция объявила, что не будет пропускать через пролив военные корабли ни одной из сторон конфликта, чтобы избежать эскалации. Коммерческих судов эта мера не касается. 

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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