Украинцы на лодках попытались атаковать район Запорожья

Украинцы на лодках попытались атаковать район Запорожья
Фото: www.unsplash.com
Внимание незалежных к ЗАЭС не снижается

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки атаковать освобожденную часть Запорожской области. Сегодня ночью, 3 сентября, они попытались высадить десант в трех направлениях данного региона. Российские бойцы были готовы к провокации и успешно отразили агрессию противника.

Такой информацией с журналистами поделился представитель региональной администрации Владимир Рогов. Он сообщил, что украинские вояки прибыли на лодках и планировали осуществить провокацию.

По словам Рогова, украинская власть направила в сторону Запорожья несколько десятков катеров с вооруженными незалежными. Они собирались пришвартоваться в Энергодаре, Васильевке и Днепрорудном. Вооруженные силы Российской Федерации вместе с бойцами армии ЛДНР успешно отразили попытку атаки.

Представитель Запорожских властей отметил, что логического объяснения подобным действиям нет. Непонятно, на что рассчитывали украинские боевики. По всей видимости, таким образом киевский режим пытался создать видимость бурной деятельности на радость Западу.

"Все это чисто военный шоу-бизнес", – резюмировал государственный деятель.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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