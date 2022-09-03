Подачу прекратили после обстрелов

Незалежные вояки продолжают ухудшать условия жизни простых украинцев. Сегодня, 3 сентября, прекратилась подача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции на подконтрольные киевскому режиму земли. Это произошло из-за повреждения линии электропередач после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.



Такой информацией с журналистами поделились в администрации города Энергодар. Опытные эксперты уже работают на станции и рассчитывают устранить неполадки в ближайшее время. В ходе осмотра объекта выявили два серьезных повреждения. Из-за технических сложностей было принято решение временно приостановить подачу электроэнергии на подконтрольные Незалежной земли.

Эксперты отдельно отметили, что радиационный фон рядом с электростанцией находится в норме. Пятый и шестой энергетические блоки ЗАЭС работают без перебоев.

Электростанция стала объектом пристального внимания украинских вояк. Киевский режим пытается использовать опасный объект для совершения крупной провокации. При этом незалежных руководителей абсолютно не смущает, что авария на ЗАЭС может стать катастрофой мирового масштаба.