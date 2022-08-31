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Представитель Белого дома сообщил, что последние несколько месяцев администрация Байдена получала от Киева конкретные указания по поставкам оружия – вся деятельность американцев и украинцев была направлена исключительно на подготовку контрнаступления ВСУ на юге страны, передает CNN.
По его словам, большинство запросов Украины США удалось выполнить – они касались дополнительных боеприпасов, артиллерии, Javelin и прочего, указывает телеканал "360". Все предоставили в рамках пакетов военной помощи, о которой официально объявлял президент Джо Байден.
"Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для снабжения продолжающегося контрнаступления", – указал он.
По его словам, координацией всего процесса занимался лично Министр обороны США Ллойд Остин, который вел переговоры с украинской стороной.
Украина сообщила о начале операции по контрнаступлению на юге страны 29 августа. В России отмечают, что подобные заявления являются частью информационной стратегии Киева, и в действительности не имеют под собой оснований.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик