США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге
Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Представитель Белого дома сообщил, что последние несколько месяцев администрация Байдена получала от Киева конкретные указания по поставкам оружия – вся деятельность американцев и украинцев была направлена исключительно на подготовку контрнаступления ВСУ на юге страны, передает CNN.

По его словам, большинство запросов Украины США удалось выполнить – они касались дополнительных боеприпасов, артиллерии, Javelin и прочего, указывает телеканал "360". Все предоставили в рамках пакетов военной помощи, о которой официально объявлял президент Джо Байден. 

"Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для снабжения продолжающегося контрнаступления", – указал он.

По его словам, координацией всего процесса занимался лично Министр обороны США Ллойд Остин, который вел переговоры с украинской стороной. 

Украина сообщила о начале операции по контрнаступлению на юге страны 29 августа. В России отмечают, что подобные заявления являются частью информационной стратегии Киева, и в действительности не имеют под собой оснований. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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