"Попали в огневой мешок": названа причина разгрома ВСУ в Херсонщине

"Попали в огневой мешок": названа причина разгрома ВСУ в Херсонщине
Фото: Vadim Savitsky/www.globallookpress.com
С наступательной тактикой у Киева проблемы

Громко анонсируемое Киевом контрнаступление на южном направлении оказалось провальным отнюдь не случайно. Лишь за единственный бой ВСУ понесли рекордные потери – как в личном составе, так и в военной технике. Военный эксперт Алексей Леонков указал, что ВСУ могут проявлять эффективность в городских боях, однако наступательная тактика у них хромает от слова "совсем".

ВСУ решили попытать счастья с левого берега реки Ингулец на территории Херсонщины. Когда они растянули позиции на километры, российские войска атаковали. Остатки ВСУ были уничтожены в пределах лесополосы. Таким образом, противник был заживо уничтожен в "огневом мешке".

Хотя сам Зеленский на словах отводил на операцию полтора месяца. Предполагалось, что ВСУ нацелены на взятие отдельного населенного пункта . Однако линию соприкосновения прорвать не получилось.

Указанные факторы, отмечает Леонков, говорят о том, что российские войска были готовы к такой атаке – потому она была обречена. За недолгий бой Украина лишилась батальонно-тактической группы в 560 человек.

Ранее Леонков заявил, что ВСУ взяло на вооружение наступательную тактику НАТО.

 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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