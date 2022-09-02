Украинский генерал раскрыл реальное число потерь ВСУ

Украинский генерал раскрыл реальное число потерь ВСУ
The Presidential Office of Ukrai/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Цифры далеки от тех, которые озвучивает Зеленский

Безвозвратные потери вооруженных сил Украины далеки от тех цифр, которые озвучивает офис президента. Об этом заявил экс-заместитель секретаря СНБО, экс-заместитель командующего ССО Незалежной Сергей Кривонос.

Кривонос заявил, что Киев себе приписывает заслуги украинского населения, которое участвует в боевых действиях. И именно народ, заявил военачальник, сопротивляется российской армии – не украинские власти.

Украинский военнослужащий добавил, что к текущему моменту Киев потерял контроль над 20 процентами территорий Незалежной, а на возвращение каждого в административны границы действующего государства уйдет несколько десятков тысяч солдат.

"Мы вправе спросить у власти: почему вы ничего не делали, за что погибли десятки и сотни тысяч? Рассказы о несвоевременности являются попыткой замылить нашу память. Кто за этот будет отвечать?" – вопрошает Кривонос.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях стоил ВСУ 1700 человек.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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