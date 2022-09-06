Политик отказывает украинцам в помощи по одной простой причине

Украину, вероятно, ждет провал в контрнаступлении и "возвращении" Крыма – все потому, что канцлер Германии Олаф Шольц боится президента России Владимира Путина, считает обозреватель Die Welt Кристоф Шильц.

В своей статье для издания он написал, что Зеленский регулярно делает заявления о намерении отвоевать Крым, чтобы вернуть "свободную жизнь" на полуостров. Этим, по его словам, президент Украины пытается поднять боевой дух армии, однако в таком шаге есть большой риск, поскольку когда украинцы поймут, что это лишь иллюзия, наступит серьезное разочарование.

Обозреватель полагает, что с принадлежностью Крыма России уже давно смирилось все международное сообщество – ни США, ни ЕС не рассчитывают, что "победа" украинской стороны будет подразумевать возврат полуострова.

Ни одна из утраченных областей не будет возвращена Украиной без поставки тяжелого вооружения. Берлин не готов поставить Киеву "Леопарды" и "Мардеры", хотя имеет для этого нужные ресурсы.

"С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина", – подытожил журналист в статье.