В НАТО открыто признались в поставках военного "хлама" на Украину

В НАТО открыто признались в поставках военного "хлама" на Украину
Luis VizcaÃ­No/www.globallookpress.com
Сущий металлолом, который нуждается в ремонте, признал лидер одной из стран-членов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, что Североатлантический альянс передает вооруженным силам Украины лишь "залежавшееся" вооружение. В целом же, считает президент Турции, Запад занимает довольно неправильную позицию по текущей ситуации в Незалежной.

Штаты с союзниками, уверен Эрдоган, предоставляют украинской стороне только металлолом, занимая ошибочную позицию – "демократический мир" пытается провоцировать обе стороны, тем самым сводя вероятность срабатывания любой мирной инициативы к нулю.

Турецкие власти же считают необходимым придерживаться "сбалансированной политики", поддерживая прекращение боевых действий – хотя Анкара полагает, что военный конфликт будет не скоро завершен.

Президент Турции добавил, что Европа усугубила собственное положение энергокризисом, а ситуация привела к тому, что РФ прекратила поставлять газ.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что Анкара до сих пор считает Крым "аннексированным".

Источник: Anadolu ✓ Надежный источник
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