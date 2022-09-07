Сущий металлолом, который нуждается в ремонте, признал лидер одной из стран-членов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, что Североатлантический альянс передает вооруженным силам Украины лишь "залежавшееся" вооружение. В целом же, считает президент Турции, Запад занимает довольно неправильную позицию по текущей ситуации в Незалежной.

Штаты с союзниками, уверен Эрдоган, предоставляют украинской стороне только металлолом, занимая ошибочную позицию – "демократический мир" пытается провоцировать обе стороны, тем самым сводя вероятность срабатывания любой мирной инициативы к нулю.

Турецкие власти же считают необходимым придерживаться "сбалансированной политики", поддерживая прекращение боевых действий – хотя Анкара полагает, что военный конфликт будет не скоро завершен.

Президент Турции добавил, что Европа усугубила собственное положение энергокризисом, а ситуация привела к тому, что РФ прекратила поставлять газ.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что Анкара до сих пор считает Крым "аннексированным".