Бои на харьковском направлении даются противнику очень тяжело

На Харьковщине идут тяжелые бои. Военный аналитик Михаил Онуфриенко обрисовал обстановку, указав, что ВСУ смогли пробитьтся вглубь на двадцать километров в оборонительной линии союзных сил. Эксперт констатирует, что речь идет о самом крупном успехе украинских войск за все полгода СВО.

С началом контрнаступления украинских сил псевдо-патриотические источники начали разгонять в Интернете панику, заявляя, что города Харьковской области "отражают наступление ВСУ" – прилагались даже карты, которые, разумеется, не содержали в себе ни толики истины. Просто кричали, чтобы привлечь читателя.

Тяжелые бои идут под Балаклеей. ВСУ бросили порядка 9 тыс. штыков, "перед" углубился в союзную оборону на пару десятков километров. Сама Балаклея не взята полностью – противник взял ее северные окраины. Главные резервы ВСУ отправили на северном направлении, на Шавченково. Там противника удалось остановить, что еще аукнется режиму Зеленского в конце недели – из-за провала наступления на пункт тактического успеха Киеву не ждать.

Россияне успешно работают против ВСУ в Высокополье – за последние сутки сбили два самолета, уничтожены 150 человек личного состава ВСУ, четыре танка и шесть БМП. На угледарском направлении прорвали первую оборонительную линию украинских войск. Союзные силы сковывают резервы, которые в теории Генштаб ВСУ мог бы бросить из Харькова в Балаклею.

Вряд ли союзные силы в ближайшее время пойдут в мощное наступление, считает спикер: впереди тяжелые оборонительные бои под Балаклеей, которая находится под сильным обстрелом, а также уничтожение прорвавшихся подразделений ВСУ.