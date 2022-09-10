Обстановка в регионе тяжелая

Подразделение "Барсы" из состава "Кубани", по оперативной инфомарции военного корреспондента Евгения Поддубного, продолжает биться против украинских военнослужащих, наступающих на Красный Лиман Донецкой Народной республики.

Освеющаюий специальную военную операцию корреспондент, таким образом, опровергает заявления о том, что российские силы покинули Лиман.

Военный корреспондент Семен Пегов подтвердил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолают "рубиться" против наступающей украинской армии. Имеются потери – погибли четыре человека.

Ряд позиций ВСУ смогли разобрать с помощью артиллерии – с помощью буксируемых гаубиц М-777. На остальные позиции наступает с помощью пехоты.

"Барсы" бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах", – говорится в телеграм-канале Пегова.

Генштаб не комментирует информацию о Балаклее, о которой мы писали несколькими днями ранее.