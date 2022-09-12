Глава Чечни заявил, что не станет раскрывать карты

Cтратегические позиции на территории Запорожья, подконтрольные союзным силам, контролируются специальными подразделениями "Ахмата", указал глава Чеченской республики Рамхан Кадыров, ссылаясь на заявление командира ОМОН "Ахмат-Грозный" по региону Анзора Бисаева.

Как указал глава республики, чеченские подразделения контролируют ситуацию во всех занятых пунктах, занимаясь взаимодействием с сослуживцами иных формирований и выступая против ВСУ, а также иностранного контингента.

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Как указал глава Чечни, подразделения "Ахмата" уже проявили себя при освобождении Мариуполя, Лисичанска и иных крупных городов Донбасса с освобожденными территориями Украины.

В своем сообщении Кадыров добавил, что против украинских бандформирований уже готов "интересный сюприз" – какой именно, не уточняется: глава ЧР уточнил, что не намерен "раскрывать карты".

Ранее глава Чеченской республики сделал заявление по поводу своей "отставки".