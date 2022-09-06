Желание политика уйти в "бессрочный отпуск" наделало много шума

Недавно глава Чеченской республики не на шутку переполошил народ, заявив, что засиделся на посту губернатора и планирует оставить его, отправившись в долгосрочный отпуск. Впрочем, вскоре Рамзан Ахматович успокоил людей, объявив, что откладывает разговоры об уходе "на будущее".



С соответствующим заявлением высокопоставленный государственный служащий выступил в социальных сетях. Кадыров подчеркнул, что не имеет права "уйти просто так", ведь его земляки оказали ему огромное доверие и поддерживают политику, которую он проводит в регионе, отмечает телеканал "360".

Глава Чеченской республики подчеркнул, что может покинуть свой пост, только получив разрешение от главнокомандующего России и жителей региона, передает телеканал RT.

Кадыров добавил, что в сложный период, когда Москва проводит специальную военную операцию по защите мирного населения двух республик Донбасса, военные и главы регионов не имеют морального права уходить в отпуска. Именно поэтому он откажется даже от положенного ежегодного отдыха.

Политик отметил, что записал видео об отпуске после того, как прочел в прессе, что является "долгожителем" на посту губернатора, так как руководит регионом 15 лет. Позже выяснилось, что рекорд составляет 27 лет, и теперь Кадыров намерен его побить.