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Мобилизация в Российской Федерации не планируется. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Пресс-секретарь президента России уточнил, что вопрос не рассматривается даже с учетом текущего положения в рамках специальной военной операции на Украине.
"Об этом речи не идет", – уточнил Песков.
Таким образом в Кремле дали комментарий по поводу заявлений одного из депутатов Государственной думы, призвавшего ранее власти поставить экономику на "военные рельсы", учитывая положение в военном конфликте на территории Украины.
Наибольшую воинственность в вопросе мобилизации проявляют российские военкоры, освещающие ситуацию в рамках СВО. Так, военкор "Востока" Максим Фомин считает, что иного выхода, кроме объявления всеобщей мобилизации, не видит.
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