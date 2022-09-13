Кремль сделал заявление по поводу мобилизации в России

Кремль сделал заявление по поводу мобилизации в России
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ответ администрации президента был лаконичным

Мобилизация в Российской Федерации не планируется. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что вопрос не рассматривается даже с учетом текущего положения в рамках специальной военной операции на Украине.

"Об этом речи не идет", – уточнил Песков.

Таким образом в Кремле дали комментарий по поводу заявлений одного из депутатов Государственной думы, призвавшего ранее власти поставить экономику на "военные рельсы", учитывая положение в военном конфликте на территории Украины.

Наибольшую воинственность в вопросе мобилизации проявляют российские военкоры, освещающие ситуацию в рамках СВО. Так, военкор "Востока" Максим Фомин считает, что иного выхода, кроме объявления всеобщей мобилизации, не видит.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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