Путин выступил с новым заявлением по спецоперации на Украине

Путин выступил с новым заявлением по спецоперации на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва стремится завершить СВО поскорее - но есть одно "но"

Украинские власти стремятся к эскалации конфликта и продолжаются отказываться от переговорного процесса с Российской Федерацией, которая, однако, нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений. С соответствующим заявлением выступил сегодня, 16 июля, президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди Путин уточнил, что Москва прилагает все усилия для того, чтобы конфликт в Незалежной как можно скорее завершился. Проблема в том, что Киев отказывается обсуждать ситуацию с Москвой.

Российский лидер добавил, что понимает озабоченность Индии по ситуации на Украине, уточнив, что противная сторона продолжает отказываться от переговоров – Киев открыто заявляет, что все можно разрешить лишь военным путем.

Ранеее президент РФ заявил, что стремление коллективного Запада к своей модели одногополярного мира начинает приобретать откровенно "уродливые очертания".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

ВСУ готовятся нанести по России главный удар

Аналитик указал на задачу ВС РФ в этой ситуации

Си отказался ужинать вместе с Путиным и Лукашенко - СМИ

Главы стран и без него весело провели время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей