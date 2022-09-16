Москва стремится завершить СВО поскорее - но есть одно "но"

Украинские власти стремятся к эскалации конфликта и продолжаются отказываться от переговорного процесса с Российской Федерацией, которая, однако, нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений. С соответствующим заявлением выступил сегодня, 16 июля, президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди Путин уточнил, что Москва прилагает все усилия для того, чтобы конфликт в Незалежной как можно скорее завершился. Проблема в том, что Киев отказывается обсуждать ситуацию с Москвой.

Российский лидер добавил, что понимает озабоченность Индии по ситуации на Украине, уточнив, что противная сторона продолжает отказываться от переговоров – Киев открыто заявляет, что все можно разрешить лишь военным путем.

Ранеее президент РФ заявил, что стремление коллективного Запада к своей модели одногополярного мира начинает приобретать откровенно "уродливые очертания".