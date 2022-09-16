Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским

Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Вопрос в том, готов ли Киев

Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины может произойти при согласии Банковой. Однако в настоящее время Киев выступает с отказом, заявил сегодня, 16 сентября, глава РФ, выступая перед журналистами в ходе визита в Самарканд.

Президент России обозначил условие для встречи с Зеленским. Прежде всего, необходимо согласие Киева. Однако проблема в том, что политическое руководство Украины продолжает отказываться. 

"Ну если готов – то и не надо", – указал российский лидер.

На полях саммита в ШОС президент Российской Федерации заявил, что Киев нацелен на эскалацию боевого конфликта и продолжает отказываться от переговорного процесса с российской стороной.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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