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Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины может произойти при согласии Банковой. Однако в настоящее время Киев выступает с отказом, заявил сегодня, 16 сентября, глава РФ, выступая перед журналистами в ходе визита в Самарканд.
Президент России обозначил условие для встречи с Зеленским. Прежде всего, необходимо согласие Киева. Однако проблема в том, что политическое руководство Украины продолжает отказываться.
"Ну если готов – то и не надо", – указал российский лидер.
На полях саммита в ШОС президент Российской Федерации заявил, что Киев нацелен на эскалацию боевого конфликта и продолжает отказываться от переговорного процесса с российской стороной.
Аналитик указал на задачу ВС РФ в этой ситуации