Вопрос в том, готов ли Киев

Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины может произойти при согласии Банковой. Однако в настоящее время Киев выступает с отказом, заявил сегодня, 16 сентября, глава РФ, выступая перед журналистами в ходе визита в Самарканд.

Президент России обозначил условие для встречи с Зеленским. Прежде всего, необходимо согласие Киева. Однако проблема в том, что политическое руководство Украины продолжает отказываться.

"Ну если готов – то и не надо", – указал российский лидер.

На полях саммита в ШОС президент Российской Федерации заявил, что Киев нацелен на эскалацию боевого конфликта и продолжает отказываться от переговорного процесса с российской стороной.