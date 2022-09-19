Три региона захотели немедленно присоединиться к России

Три региона захотели немедленно присоединиться к России
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные власти требуют срочно провести референдум

Вслед за ЛНР Общественная палата ДНР обратилась к местным властям с требованием начать процесс по присоединению региона к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", – говорится в обращении.

Ранее с аналогичной просьбой к местным властям обратились члены ОП в ЛНР. Они заявили, что это позволит обезопасить регион и предпринять наги в приближении мирной жизни. 

Также замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона "желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в Россию", однако официального запроса пока сделано не было. 

В ЛДНР выступили с подобными инициативами на фоне наступления ВСУ, а также множественных обстрелов населенных пунктов в регионе и покушений на представителей местной власти. 

Источник: РИА "Новости"
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