Местные власти требуют срочно провести референдум

Вслед за ЛНР Общественная палата ДНР обратилась к местным властям с требованием начать процесс по присоединению региона к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", – говорится в обращении.

Ранее с аналогичной просьбой к местным властям обратились члены ОП в ЛНР. Они заявили, что это позволит обезопасить регион и предпринять наги в приближении мирной жизни.

Также замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона "желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в Россию", однако официального запроса пока сделано не было.

В ЛДНР выступили с подобными инициативами на фоне наступления ВСУ, а также множественных обстрелов населенных пунктов в регионе и покушений на представителей местной власти.