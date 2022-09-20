Политике дробления стран приходит конец

Проведение референдумов о вхождении в составе Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской Народных республик подорвут политические устремления коллективного Запада по дроблению мира на мелкие государства, а Россия вернет свои исторические территории, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Спикер заявил, что определенные по итогам Второй мировой границы стран мира, под которыми подписались участники антигитлеровской коалиции, некоторое время пытались соблюдать. Сформировали ООН, которая ныне не имеет ровно никакого значения для Запада.

За счет дробления стран участников ООН за десятки лет стало больше. Запад дробит страны на более мелкие, так, чтобы никто не мог составить ему конкуренцию.

Что касается воссоединения РФ с освобожденными территориями, продолжил Леонков, оно идет в полный разрез с планами Запада по планированию дробления. Принятие донбасских республик – право России. Все, что коллективный Запад уже собирался России сказать, прозвучало. Более РФ не с кем говорить по этому поводу.

Власти освобожденнных территорий Украины уже выступили по поводу референдума.