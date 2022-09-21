Ослушавшихся граждан могут посадить за решетку на десять лет

Российский Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые заключили с Россией контракт о прохождении военной службы. После этого три страны, входящих в состав СНГ, напомнили, что за участие в российской спецоперации у них предусмотрена уголовная ответственность.

Такое заявление сделали в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В республиках отметили, что если их граждане вернутся на родину после боевых действий на Украине – их будут судить. Вне зависимости от стороны конфликта, которую они выберут.

Посольство Киргизии в России отдельно отметило, что если их граждане получат призыв принять участие в каких-либо военных операциях, они должны незамедлительно обратиться в представительство своей страны по месту нахождения.

В случае, если граждане Киргизии ослушаются властей и отправятся на Украину, им может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Казахстане также предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюремного заключения. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.