Три страны СНГ пригрозили своим гражданам за участие в СВО

Три страны СНГ пригрозили своим гражданам за участие в СВО
Фото: пресс-служба СНГ
Ослушавшихся граждан могут посадить за решетку на десять лет

Российский Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые заключили с Россией контракт о прохождении военной службы. После этого три страны, входящих в состав СНГ, напомнили, что за участие в российской спецоперации у них предусмотрена уголовная ответственность.

Такое заявление сделали в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В республиках отметили, что если их граждане вернутся на родину после боевых действий на Украине – их будут судить. Вне зависимости от стороны конфликта, которую они выберут. 

Посольство Киргизии в России отдельно отметило, что если их граждане получат призыв принять участие в каких-либо военных операциях, они должны незамедлительно обратиться в представительство своей страны по месту нахождения. 

В случае, если граждане Киргизии ослушаются властей и отправятся на Украину, им может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Казахстане также предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюремного заключения. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Источник: Telegram
новости партнеров

Шойгу раскрыл потери российской армии после объявления мобилизации

Министр обороны отметил, что украинская сторона потеряла значительно больше солдат

Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ

Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей