Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российский Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые заключили с Россией контракт о прохождении военной службы. После этого три страны, входящих в состав СНГ, напомнили, что за участие в российской спецоперации у них предусмотрена уголовная ответственность.
Такое заявление сделали в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В республиках отметили, что если их граждане вернутся на родину после боевых действий на Украине – их будут судить. Вне зависимости от стороны конфликта, которую они выберут.
Посольство Киргизии в России отдельно отметило, что если их граждане получат призыв принять участие в каких-либо военных операциях, они должны незамедлительно обратиться в представительство своей страны по месту нахождения.
В случае, если граждане Киргизии ослушаются властей и отправятся на Украину, им может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Казахстане также предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюремного заключения. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.
Министр обороны отметил, что украинская сторона потеряла значительно больше солдат
Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну