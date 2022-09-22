Раскрыта сумма заработка мобилизованных россиян

Раскрыта сумма заработка мобилизованных россиян
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Каждому призванному на службу полагается крупная ежемесячная выплата

Из-за заметного обострения ситуации на территории украинского государства, которое во многом объясняется агрессивной политикой западных стран, российским властям пришлось объявить частичную мобилизацию населения. Сегодня, 22 сентября, стало известно, какую сумму будут получать граждане, призванные на защиту Родины.

Любопытной информацией поделился военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что мобилизованные граждане будут приравнены к бойцам, которые служат по контракту.

Таким образом, их ежемесячное довольствие будет составлять весьма солидную сумму – от 205 тысяч рублей. Окончательный размер выплаты зависит от занимаемой должности и воинского звания. Авдонин также пояснил, что сейчас в первую очередь будут призывать мужчин, которые служили в армии не более трех лет назад и обладают боевым опытом, сообщает телеканал "360".

Ранее "Утро" делилось подборкой реакций других стран на решение российского лидера Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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