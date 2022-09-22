"Путинские штыки": в США описали будущее спецоперации после мобилизации

"Путинские штыки": в США описали будущее спецоперации после мобилизации
Фото: www.unsplash.com
В ближайшее время может произойти переломный момент

Решение российского лидера Владимира Путина провести частичную мобилизацию из-за обострения на территории украинского государства всколыхнуло весь мир. Российские аналитики внимательно следят за реакцией зарубежной прессы. Так, журналисты CNN уже описали, какое будущее ждет специальную военную операцию в самое ближайшее время.

На соответствующую статью обратили внимание журналисты издания "Свободная пресса". Американцы считают, что все идет к затягиванию конфликта, который может растянуться на долгие месяцы, а может и годы. Также журналисты подчеркивают, что нынешняя зима станет серьезным испытанием для Европейского союза.

Как отметил автор обзора Александр Ситников, появление "300 тысяч путинских штыков" способно серьезно изменить ход спецоперации. Так, даже небольшие прорывы украинских боевиков, которые все же имели место, теперь будут невозможны.

Более того, растет недовольство жителей Украины, которые вынуждены вести весьма скромный образ жизни и понимают, что дальнейшее затягивание конфликта самым негативным образом скажется на их судьбах.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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