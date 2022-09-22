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В скором времени стоит ожидать резкой активности украинской стороны в направлении Херсона и Запорожской области. По указанной причине действия РФ нацелены на исключение провокационных маневров ВСУ, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Напомним, в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Кремль готов поддержит население освобожденных территорий Украины и Донбасса в стремлении войти в состав РФ путем проведения референдума.
Сивков считает, что Киев, с высокой долей вероятности, пойдет на дайльнейшие провокации, взбешенный ициниативой населения освобожденных территорий. Вероятны массированные атаки с огромной численностью противника. Коллективный Запад, конечно, с радостью поддержит устремления Киева и начнет с двойным усердием качать его бронетехникой – чтобы нивелировать превосходство российских войск в личном составе.
В таком случае, уверен Сивков, Москве придется действовать весьма жестко – полностью уничтожая украинскую инфраструктуру.
В Соединенных Штатах считают, что дело идет к затягиванию военного конфликта – вероятнее всего, он будет заморожен на месяца или годы. Для ЕС же предстоящая зима станет настоящим испытанием.
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