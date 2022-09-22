В России оценили текущую боеспособность ВСУ

В России оценили текущую боеспособность ВСУ
Oleksii Chumachenko/www.globallookpress.com
На Украине идет четвертая волна мобилизации

ВСУ несут серьезные потери – украинские военнослужащие успели выдохнуться в ходе двух недавних наступлений в направлении Херсонской области и Харьковщины. Именно для этих направлений готовится четвертая мобилизационная волна, указал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам спикера, численность личного состава, по плану Киева, должна насчитывать около 300 тысяч человек на четвертую волну. К тому же, нужно помнить о подразделениях теробороны, которые в совокупности позволяют дополнить суммарную численность личного состава украинской армии до одного миллиона человек.

Как показывает практика, политическое руководство Украины совершенно не щадит своих солдат, которых бросает в бой в качестве "пушечного мяса". В дальнейшем бовые действия будут в этом отношении мало чем отличаться от предыдущих: Киев намерен бросать таких же неопытных новичков, основная задача которых – измотать российские войска, которым затем предстоит стоять перед профессионалами.

Ранее Кнутов заявил, что ситуация с боеспособностью на Украине критическая, учитывая, что Киев взялся за женщин.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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