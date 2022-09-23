За отказ в военной помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование из-за того, что Израиль за все время военных действий ВСУ так и не предоставил в помощь вооруженным силам Украины военную помощь. Претензия главы государства к Тель-Авиву в том, что тот экспортирует продукцию собственного ВПК в другие страны.

Зеленский добавил, что ситуация его шокирует – Израиль "дал ноль". Однако Киев понимает, что страна сама действует, исходя из собственных интересов, и пользуется собственной военной продукцией для ведения боевых действий в регионе.

Президент Украины возмущен, что Израиль до сих пор не поставил ВСУ ни одной системы ПВО, однако считает, что речь идет о стране с гражданским обществом, которая оказывает помощь Украине. Тем не менее, считает Зеленский, на Израиль якобы могла повлиять Россия.

Ранее мы писали об обращении Зеленского к россиянам на русском языке.