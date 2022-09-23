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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование из-за того, что Израиль за все время военных действий ВСУ так и не предоставил в помощь вооруженным силам Украины военную помощь. Претензия главы государства к Тель-Авиву в том, что тот экспортирует продукцию собственного ВПК в другие страны.
Зеленский добавил, что ситуация его шокирует – Израиль "дал ноль". Однако Киев понимает, что страна сама действует, исходя из собственных интересов, и пользуется собственной военной продукцией для ведения боевых действий в регионе.
Президент Украины возмущен, что Израиль до сих пор не поставил ВСУ ни одной системы ПВО, однако считает, что речь идет о стране с гражданским обществом, которая оказывает помощь Украине. Тем не менее, считает Зеленский, на Израиль якобы могла повлиять Россия.
Ранее мы писали об обращении Зеленского к россиянам на русском языке.
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